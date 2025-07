Sinner epico vince Wimbledon 2025 | sull' erba di Londra la rivincita su Alcaraz dopo la sconfitta al Roland Garros

È Jannik Sinner il vincitore di Wimbledon 2025. Il numero 1 oggi, domenica 13 luglio, ha scritto una pagina leggendaria della storia del tennis. Sinner ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in tre ore e sei minuti di gioco e si è preso. 🔗 Leggi su Today.it

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Wimbledon è italiana! Sinner vendica Parigi, Alcaraz sconfitto in quattro set - Wimbledon | Jannik Sinner rimonta un set a Carlos Alcaraz e conquista il titolo di Wimbledon. Come scrive ubitennis.com

