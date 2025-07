Wimbledon è storia | Sinner batte Alcaraz e diventa il primo italiano a vincere il torneo

Il numero 1 del ranking ATP Sinner ottiene la sua ‘rivincita’ dopo la sconfitta al Roland Garros e vince Wimbledon sconfiggendo Alcaraz. Jannik Sinner continua a fare la storia, e non vuole assolutamente fermarsi. Il primatista del ranking mondiale vince il titolo di Wimbledon, diventando il primo italiano della storia di questo sport a ottenere un risultato così prestigioso. Tanto lavoro, fisico e mentale, per un giocatore che solo un mese fa si è visto sfilare il Roland Garros dopo esser arrivato a match point. Quel torneo però è alle spalle, con l’altoatesino che si è preso una vera e proprio ‘rivincita’ contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Sportface.it

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. I l tennista torinese piega dopo oltre cinque ora di battaglia lo statunitense Brandon Nakashima.

Da ragazzo ribelle della Germania Ovest a fenomeno mondiale, vincitore a Wimbledon a soli 17 anni. La storia di una straordinaria ascesa - B oris Becker – Nascita di un campione racconta l’incredibile storia del grande tennista tedesco. Capace di vincere nel 1985, a soli 17 anni, il prestigioso torneo di Wimbledon, è stato un fenomeno del tennis mondiale.

L’infarto in campo, poi il gol e la corsa in ospedale: Wimbledon, la storia di Hutchinson - (Adnkronos) – Giocare a calcio, avere un infarto, segnare il gol decisivo e poi correre in ospedale per i soccorsi: è successo in Inghilterra e il protagonista della storia è Sam Hutchinson, centrocampista del Wimbledon.

