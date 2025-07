Sinner il volto di mamma Siglinde diventa il simbolo della finale | gesto eloquente

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, ma un dettaglio in particolare ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori e l’ha resa virale sui social media: l’espressione di Siglinde Sinner, la madre del campione, ripresa piĂą volte dalle telecamere. Seduta in tribuna, lontana dal marito, la sua apprensione palpabile ha risuonato con un’ampia fetta del pubblico, trasformandola in un simbolo universale dell’emozione materna. La disposizione inusuale dei genitori: padre nell’angolo, madre in tribuna. Durante la super finale sul campo centrale di Wimbledon, l’insolita disposizione dei genitori di Jannik Sinner non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner, il volto di mamma Siglinde diventa il simbolo della finale: gesto eloquente

