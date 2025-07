Aggiornamento SWAT Exiles | un aspetto dimenticato che potrebbe rovinare tutto

Il franchise di S.W.A.T. si prepara ad espandersi ulteriormente con la produzione dello spin-off S.W.A.T. Exiles. Recentemente sono stati forniti aggiornamenti riguardanti il casting e le tempistiche di ripresa, segnalando un avanzamento concreto del progetto. Permangono alcune criticità legate alla collocazione della serie in una piattaforma di distribuzione, che potrebbero influenzare significativamente il suo successo. la produzione di s.w.a.t. exiles è prevista per settembre. casting in corso per cinque ruoli principali. Per garantire l’avvio delle riprese, attualmente Sony sta selezionando gli interpreti di cinque personaggi fondamentali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

