Ranking Atp Sinner porta a 3.430 punti il vantaggio su Alcaraz Ma sul cemento adesso serve una grande impresa

Col il trionfo in finale a Wimbledon Jannik Sinner aumenta di ben 2300 punti il vantaggio su Carlos Alcaraz. L’azzurro ha infatti migliorato il suo risultato rispetto a 12 mesi fa, vincendo il suo quarto slam e guadagnando ben 1600 punti il bottino rispetto al 2024 (quando si era fermato ai quarti di finale, battuto da Medvedev), mentre il fenomeno di Murcia, con la cocente sconfitta in finale,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ranking Atp, Sinner porta a 3.430 punti il vantaggio su Alcaraz. Ma sul cemento adesso serve una grande impresa

