Sinner primo re italiano di Wimbledon | Sto vivendo il mio sogno

LONDRA – Emozionato, sorridente, quasi incredulo. Davanti al Centrale di Wimbledon che si alzava in piedi per lui, Jannik Sinner ha abbracciato il trofeo più prestigioso del tennis con la compostezza di un veterano e la gratitudine di un ragazzo che sa cosa ha dovuto attraversare per arrivare fin lì. “ Sto vivendo il mio sogno ” ha detto, stringendo tra le mani la coppa che nessun italiano, finora, era mai riuscito a conquistare sull’erba londinese. Il primo pensiero è andato a Carlos Alcaraz, l’amico-rivale con cui ha condiviso il campo e il destino negli ultimi anni: “Hai fatto un torneo incredibile, Carlos. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner, primo re italiano di Wimbledon: “Sto vivendo il mio sogno”

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - vivendo - primo

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Il primo set è nostro! PRENDITI TUTTO JANNIK #sinner #tennis #wimbledon Vai su Facebook

WIMBLEDON È AZZURRO Sembra un sogno, invece è realtà: Jannik Sinner ha vinto per la prima volta in carriera il torneo di Wimbledon Il N.1 del mondo ha battuto il campione in carica Alcaraz, prendendosi la sua rivincita dopo la finale di Roland Ga Vai su X

Sinner campione a Wimbledon 2025: 'Sto vivendo il mio sogno'. VIDEO; Jannik Sinner vince Wimbledon contro Alcaraz: è il primo italiano a vincere lo Slam britannico; Jannik Sinner vince Wimbledon: “Sto vivendo il mio sogno, insistiamo per diventare una persona migliore”.

Sinner campione a Wimbledon: "Sto vivendo il mio sogno". VIDEO - Jannik Sinner sorride dopo essere diventato il primo italiano a trionfare a Wimbledon: "Con Carlos abbiamo un grande rapporto in campo e fuori, stiamo costruendo una rivalità incredibile. Riporta sport.sky.it

Sinner vince Wimbledon: "Sto vivendo il mio sogno" - Janik Sinner triona a Wimbledon e per una volta fatica a contenere le emozioni. Secondo msn.com