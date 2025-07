Venti di guerra Macron | Europa mai così in pericolo dal 1945 Il bilancio della difesa francese raddoppierà da oggi al 2027

Venti di guerra, parole di paura. E conseguenti azioni. Nel tradizionale discorso alle Forze armate alla vigilia della Festa nazionale del 14 luglio, il presidente francese Emmanuel Macron è scuro in volto. Cupo, come le sue parole. “Mai, dal 1945, la nostra libertà era stata minacciata fino a questo punto. Come allora, la pace dipende dalle nostre decisioni. Ci rituffiamo in quegli anni in cui si costruisce la pace ” dice. Davanti a lui, il governo, lo stato maggiore delle Forze armate, ai quali il presidente illustra il “momento di passaggio che stiamo vivendo”. Un momento che “ci costringe – sottolinea – a difenderci da soli “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

