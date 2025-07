Jonathan Milan battuto ancora da Merlier | sfuma la doppietta al Tour!

Tour de France 2025, Jonathan Milan si arrende ancora a Tim Merlier Niente doppietta per Jonathan Milan alla Grande Boucle: nella nona tappa del Tour de France 2025, con arrivo a Châteauroux, lo sprinter azzurro si deve accontentare del piazzamento. A imporsi è ancora Tim Merlier, che conferma il suo straordinario stato di forma battendo Milan nello scontro diretto e firmando la sua seconda vittoria in questo Tour, la terza in carriera sulle strade francesi. Il campione d’Europa in carica fa valere la sua potenza in volata e continua a consolidare il proprio nome tra i migliori velocisti del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan battuto ancora da Merlier: sfuma la doppietta al Tour!

