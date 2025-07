Jannik Sinner ecco quanto ha guadagnato con la vittoria a Wimbledon

Jannik Sinner si prende l'immediata rivincita contro Carlos Alcaraz e supera in quattro set il rivale spagnolo sui campi dell'All England Croquet and Lawn Tennis Club, alzando al cielo di Londra il quarto Slam della sua carriera, il secondo della stagione dopo il trionfo agli Australian Open. L'edizione 2025 di Wimbledon, il terzo Slam dell'anno nonché il più antico evento nello sport del tennis, risalendo la sua prima edizione al 1877, è già entrato nella storia per il record assoluto del suo prize money. Complessivamente, infatti, è stato messo sul piatto un montepremi di 53,5 milioni di sterline, pari all'incirca a 63,7 milioni di euro, da distribuire tra tutti i partecipanti: si tratta di un incremento del 7% rispetto al 2024, e addirittura di circa il doppio rispetto all'edizione di dieci anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jannik Sinner, ecco quanto ha guadagnato con la vittoria a Wimbledon

