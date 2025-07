Alcaraz | Perdere così è difficile ma Jannik ha meritato La rivalità continua

Lo spagnolo: "Sono comunque felice della mia stagione, perché ho ritrovato la gioia di stare in campo dopo un inizio complicato. Sinner ha giocato un gran tennis per due settimane". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz: "Perdere così è difficile, ma Jannik ha meritato. La rivalità continua"

In questa notizia si parla di: alcaraz - perdere - così - difficile

Sinner sconfitto, Alcaraz si prende Roma: perché la delusione contro il grande rivale non può far perdere il focus - Da Carlos Alcaraz a Carlos Alcaraz. Da Pechino a Roma. In mezzo 26 vittorie consecutive, sette mesi e tre titoli.

Puppo: “Per Alcaraz sarebbe un grosso problema perdere con Sinner. Mentalmente e fisicamente vedo meglio l’italiano” - Jasmine Paolini pronta per una doppia finale agli Internazionali d’Italia di Roma, Jannik Sinner raggiunge Carlos Alcaraz all’atto conclusivo del torneo del Foro Italico.

Ambesi non dà Musetti per spacciato: “Alcaraz ha tanto da perdere” - Il Roland Garros 2025 entra sempre di più nel vivo ed oggi si completeranno i match dei quarti di finale sia nel tabellone femminile sia in quello maschile.

DI CORSA IN SEMIFINALE Alcaraz non perde tempo conrto Norrie, battuto per 6-2 6-3 6-3 , lo spagnolo accede così alla terza semifinale di fila a #Wimbledon Partita numero 23 vinta a Londra, con sole due sconfitte, tra lui e la partita che potrebbe dargli il Vai su Facebook

Alcaraz: Perdere così è difficile, ma Jannik ha meritato. La rivalità continua; Jannik Sinner è il nuovo re di Wimbledon: Alcaraz battuto in finale; Sinner re di Wimbledon, Alcaraz battuto in quattro set. Jannik è il primo italiano a vincere a Londra: «È il s.