WWE | Diverse leggende femminili sono ad Atlanta per Evolution

Diverse Hall of Famer e veterane confermate per il pay-per-view tutto al femminile di Atlanta. Il pay-per-view Evolution della WWE vedrà la presenza di diverse leggende del wrestling femminile. Secondo quanto riportato da Fightful Select, Jazz, Leilani Kai, Torrie Wilson e Alundra Blayze sono tutte attese ad Atlanta per l’evento di questa sera. Alundra Blayze aveva precedentemente espresso il desiderio di essere parte attiva dello show, senza però confermare in che veste. La Hall of Famer aveva già partecipato alla prima edizione di Evolution nel 2018. L’assenza di Gail Kim nonostante le speculazioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

