Allen il volontario che lo ha ritrovato | Speranze si affievolivano

(Adnkronos) ‚Äď "Trovare il bambino, soprattutto in buono stato, √® stato per me e per tutti un'emozione indescrivibile, una gioia immensa anche perch√© ormai le speranze si stavano affievolendo". A parlare all'Adnkronos √® Edoardo Campione, volontario della protezione civile di Pompeiana, uno dei tre uomini che questa mattina hanno ritrovato il piccolo Allen, il bimbo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: allen - volontario - ritrovato - speranze

L'emozione del padre di Allen Ganao, il bambino di cinque anni scomparso in un camping a Ventimiglia e ritrovato vivo: ¬ęGrazie a tutti. √ą andata benissimo¬Ľ. Il piccolo era scomparso venerd√¨ dalla struttura e le ricerche sono andate avanti fino a domenica matt Vai su Facebook

Allen ritrovato vivo, la scelta di tornare in quel punto a cercarlo: il racconto del volontario che lo ha ritrovato; Allen, il volontario che lo ha ritrovato: ‚ÄúSperanze si affievolivano‚ÄĚ; Diretta Chelsea-Psg 0-0, oggi finale Mondiale per Club live.

Allen, il volontario che lo ha ritrovato: "Speranze si affievolivano" - "Trovare il bambino, soprattutto in buono stato, è stato per me e per tutti un'emozione indescrivibile, una gioia immensa anche perché ormai le speranze si stavano affievolendo". Come scrive msn.com

Chi ha ritrovato Allen? Tre volontari eroi e le parole di gratitudine della Meloni - Il ritrovamento di Allen: un successo frutto di coraggio, tecnologia e impegno dei volontari. Si legge su notizie.it