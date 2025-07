Leoni Inter Zanetti conferma l’interesse dei nerazzurri | Profilo interessante vediamo se sarà possibile

Giovanni Leoni nel mirino dell’Inter, parla Zanetti: il vicepresidente nerazzurro elogia il difensore e apre alla trattativa per rinforzare la rosa di Chivu. Il nome di Giovanni Leoni continua a tenere banco nel calciomercato dell’Inter. Il giovane difensore centrale classe 2006, attualmente di proprietĂ del Parma, è uno dei profili piĂą monitorati dalla dirigenza nerazzurra. Il tecnico Cristian Chivu, alla guida dell’Inter dalla stagione 202526, lo considera una delle prioritĂ per rinforzare la retroguardia, e ora arriva anche la conferma di uno dei vertici societari. A parlare dell’interesse del club è stato Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter ed ex leggenda nerazzurra, che ha commentato il possibile affondo per Leoni ai microfoni di Sportmediaset. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, Zanetti conferma l’interesse dei nerazzurri: «Profilo interessante, vediamo se sarĂ possibile»

In questa notizia si parla di: leoni - inter - zanetti - conferma

Quanto vale Leoni, il difensore del Parma che piace a Juventus e Inter - Chi cerca un difensore in prospettiva per l`estate, sta monitorando la crescita di Giovanni Leoni. Il classe 2006 del Parma è diventato uno.

Calciomercato Inter, interesse per Leoni del Parma - Classe 2006 e classe da vendere. Giovanni Leoni è la vera sorpresa del Parma di questa stagione. Lo vogliono tutti, in Italia Juve e Inter su tutte.

Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli - di Redazione Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli sulla possibile trattativa di mercato.

L'#Inter ci prova per #Leoni, #Zanetti conferma: "Giovane molto interessante, vediamo se c'è questa possibilità " Vai su X

Il cammino della Juve si interrompe agli ottavi! Gonzalo Garcia fa volare il Real Madrid al Mondiale per Club: termina 1-0 a Miami Vai su Facebook

Zanetti si sbilancia: “Leoni giovane molto interessante! Ora siamo concentrati su…”; Materazzi: “Leoni? Forte, giovane e ha personalità . Tutti lo vogliono e allora…”; Zanetti: “Come si reinserisce Calhanoglu? Gruppo sta bene, dopo tanti impegni…”.

L'Inter ci prova per Leoni, Zanetti conferma: "Giovane molto interessante, vediamo se c'è questa possibilità" - Nelle ore in cui si fa un gran parlare del forte interessamento dell'Inter per Giovanni Leoni del Parma, Javier Zanetti non nasconde che il club sta lavorando su questa pista di mercato, con l'obietti ... Scrive msn.com

Inter, Zanetti: "Leoni molto interessante, vediamo se c'è la possibilità" - Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di SportMediaset della ripartenza nerazzurra ed ha commentato anche apertamente i rumor sul possibile arrivo del giovane difensore ... Segnala calciomercato.com