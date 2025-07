Psg-Chelsea al via la finale del Mondiale per club

Allo stadio MetLife Stadium di New York va in scena l'ultimo atto, la finale del Mondiale per Club tra due squadre europee, non a caso i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain di Luis Enrique e il Chelsea di Enzo Maresca vittorioso in Conference League. Allo stadio sono presenti anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la moglie Melania. Accanto a loro siede Gianni Infantino, presidente della Fifa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Psg-Chelsea, al via la finale del Mondiale per club

In questa notizia si parla di: chelsea - finale - mondiale - club

Chelsea in finale di Conference League! Tutto facile, 1-0 al Djurgarden. In finale Fiorentina o Betis - E` il Chelsea la prima finalista di Conference League 2024/25: la squadra di Enzo Maresca, favoritissima per la vittoria finale fin dall`inizio.

Chelsea-United infiamma la Premier, Amorim: “Non rischio Dalot per la finale” - A due giorni da Chelsea-United, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha preso la parola in conferenza stampa

Chelsea-Djurgarden, il pronostico di Conference: Blues in finale, con Multigol e il baby George - Settimana importantissima a livello europeo, in una tre giorni che ci consegnerà le 6 squadre che si giocheranno le finali delle competizioni.

Mondiale per Club FIFA Finale 2025, Chelsea - PSG diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5 Vai su X

È arrivato il giorno della finale del Mondiale per Club: stasera andrà in scena Chelsea-PSG I Blues, vincitori della Conference League, proveranno a soffiare il trofeo ai parigini Campioni d'Europa che sembrano essere i favoriti per la vittoria di questo torneo Vai su Facebook

Mondiale per Club FIFA Finale 2025, Chelsea - PSG diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5; Chelsea-PSG, le probabili formazioni: Luis Enrique con l'11 anti Real Madrid; Il Mondiale per club all'ultimo atto: dove vedere la finale PSG-Chelsea in chiaro.

Chelsea-Psg diretta finale Mondiale per Club: segui la partita - Il torneo negli Stati Uniti arriva all'ultimo atto, Maresca contro i campioni in carica della Champions League: aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it

Psg-Chelsea, la finale del Mondiale per Club in diretta: i francesi vogliono tutto, Maresca cerca il colpo - Dall'altra parte gli inglesi guidati dall'allenatore italiano, che vuole ripetere quanto fatto in Conference ... Da corriere.it