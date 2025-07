Polizia rabbia contro il Pd | Appoggiano chi ci odia

"Il Pd faccia chiarezza: se offre i suoi circoli a chi “sogna” l’abolizione della Polizia, allora abbia il coraggio di fare anche il passo successivo chiedendo l’abolizione dello Stato": Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp, lo ha detto a proposito della decisione del Circolo 1 del Partito Democratico di Monza, che ospiterĂ l'evento sull'abolizione della polizia in caso di maltempo. In caso di bel tempo, invece, l'evento, in programma il 19 luglio, si terrĂ all'aperto. Ad organizzarlo il centro sociale Foa Boccaccio, secondo cui è necessario "costruire un mondo nuovo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Polizia, rabbia contro il Pd: "Appoggiano chi ci odia"

