Londra, 13 luglio 2025 – “A Parigi la sconfitta è stata dura. Ma non importa come vinci o come perdi. Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello: usare la sconfitta e continuare a lavorare. Ed è uno dei motivi per i quali sono qui con questo trofeo”. Sono state le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria del torneo di Wimbledon. "Con Carlos Alcaraz abbiamo un bel rapporto fuori dal campo e per essere così abbiamo bisogno dei migliori team al mondo. La sconfitta di Parigi è stata dura, ma non importa come si vince o come si perde. È importante capire cosa non ha funzionato e continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner: “Sto vivendo un sogno, merito anche della sconfitta al Roland Garros”