Sinner conquista Londra | Alcaraz battuto in quattro set

Jannik Sinner è il primo italiano a vincere a Londra . Si respira aria di commozione sugli spalti da parte di mamma Siglinde e papĂ Hanspeter visibilmente emozionati per la vittoria del figlio Jannik Sinner a Londra. I due genitori lo hanno abbracciato prima della premiazione. Sinner è il primo italiano a vincere a Londra. «A Parigi la sconfitta è stata dura. Ma non importa come vinci o come perdi. Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello: usare la sconfitta e continuare a lavorare. Ed è uno dei motivi per i quali sono qui con questo trofeo. Wimbledon da giovani è il sogno dei sogni e ora lo sto vivendo ed è bellissimo». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sinner conquista Londra: Alcaraz battuto in quattro set

