Sinner re di Wimbledon prima volta di un italiano sull' erba londinese Alcaraz dominato in 4 set

Jannik Sinner conquista per la prima volta Wimbledon battendo in finale Carlos Alcaraz e mettendo fine a una.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

#SINNER HA VINTO #WIMBLEDON! UN ITALIANO VINCE I #CHAMPIONSHIPS PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA

Alcaraz e Sinner erano bambini quando Djokovic giocava Wimbledon per la prima volta nel 2005

Jannik Sinner conquista per la prima volta Wimbledon battendo in finale Carlos Alcaraz e mettendo fine a ...

