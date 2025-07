Gyokeres Juventus lo Sporting Lisbona passa alle maniere forti con lo svedese | l’attaccante potrebbe pagare a caro prezzo l’assenza dagli allenamenti pre-campionato!

Gyokeres Juventus: nonostante voglia andare all’Arsenal, l’attaccante potrebbe incappare in un provvedimento esemplare da parte dello Sporting. Tensione alle stelle in casa Sporting CP per la vicenda che riguarda Viktor Gyokeres, uno dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione. Il centravanti, promesso sposo all’Arsenal, sta vivendo una situazione complessa con il suo attuale club. Il giocatore, che aveva giĂ espresso la sua intenzione di non tornare a disposizione per la nuova stagione, ha disatteso le richieste del club, non presentandosi all’allenamento pre-campionato come richiesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

