Maltempo a Roma chiuso l’aeroporto di Fiumicino | voli dirottati

Ore di caos e incertezza per centinaia di viaggiatori rimasti bloccati all’interno dell’ aeroporto di Fiumicino, dove la giornata di domenica si è trasformata in un lungo percorso a ostacoli tra ritardi, code e informazioni frammentarie. Le file ai banchi delle compagnie si sono allungate nel giro di pochi minuti, con passeggeri confusi in cerca di aggiornamenti sui propri voli e senza indicazioni chiare su come e quando poter ripartire. Alcuni hanno passato ore in attesa, altri si sono accampati con valigie e bagagli a mano nella speranza di un imbarco dell’ultimo minuto. Lo scenario all’interno dello scalo è stato quello di un lento congestionamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo a Roma, chiuso l’aeroporto di Fiumicino: voli dirottati

In questa notizia si parla di: aeroporto - fiumicino - maltempo - roma

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Fiumicino, 30 giugno 2025 – Dalle ore 13.00 circa, la Sala Operativa ha inviato sei APS, tre Autobotti, più il funzionario di servizio e Capo Turno Provinciale in Via Geminiano Montanari,42 per un vasto incendio di sterpaglie.

All’aeroporto di Fiumicino arriva CityZ, la tecnologia che rileva il numero dei parcheggi liberi - Fiumicino, 30 aprile 2025- Questo sensore raccoglie dati in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi, consentendo una gestione ottimizzata degli spazi.

All’aeroporto di Fiumicino “Grande folla n.1”, la scultura in bronzo di Giò Pomodoro - Fiumicino, 8 maggio 2025 – Da oggi, per un anno, l’aeroporto di Fiumicino espone al Terminal 1 “ Grande folla n.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio tra Roma e Fiumicino. Evacuata anche la zona della Fiera. Vai su Facebook

Maltempo all'aeroporto di Fiumicino, voli dirottati su altri scali; Tempesta su Roma, chiuso l'aeroporto di Fiumicino. Voli in arrivo dirottati in mezza Italia e partenza bloccate; Maltempo su Fiumicino, giĂ due voli deviati sull'aeroporto d'Abruzzo.

Maltempo all'aeroporto di Fiumicino, alcuni voli dirottati su altri scali - Maltempo all'aeroporto di Fiumicino, sedici voli dirottati su Pisa, Cagliari, Napoli, Brindisi e Ancona. Secondo roma.corriere.it

Maltempo, ritardi all’aeroporto di Fiumicino per la forte pioggia - Nel pomeriggio deviati tre voli a Pescara e Pisa. Segnala roma.repubblica.it