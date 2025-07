Aggredito e derubato dello smartphone rintraccia i ladri col Gps e li fa bloccare in stazione

Prima la richiesta di una sigaretta, poi l’aggressione alle spalle e il furto di smartphone e borsa. È successo nella tarda serata di venerdì a un ragazzo che stava tornando a casa dopo il lavoro. Il giovane, non fumatore, era stato avvicinato da due 22enni di origini straniere che gli avevano. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: smartphone - aggredito - derubato - rintraccia

Aggredito alle spalle e derubato dello smartphone, localizza i responsabili e li blocca alla stazione - ANCONA – La richiesta di una sigaretta, poi l’aggressione alle spalle con il furto di smartphone e successivamente la resa dei conti in stazione con amici e conoscenti, quando grazie al dispositivo di localizzazione dell’iPhone la vittima è riuscita a tracciare con la coppia che lo aveva derubato.

Aggredito e derubato dello smartphone, rintraccia i ladri col Gps e li fa bloccare in stazione; Ruba monopattino e cellulare aggredendo il proprietario, 20enne denunciato dalla polizia per rapina e ricettaz.

Aggredito e derubato dello smartphone, rintraccia i ladri col Gps e li fa bloccare in stazione - Ventiquattro ore dopo, grazie al sistema di localizzazione dell’iPhone, la vittima ha individuato il proprio dispositivo in viaggio lungo la dorsale adriatica, diretto verso sud. Come scrive today.it

Aggredito e derubato dello smartphone Presi i quattro banditi - Il Giorno - Aggredito e derubato dello smartphone Presi i quattro banditi Picchiato e rapinato del borsello con dentro il cellulare, alle 23. Si legge su ilgiorno.it