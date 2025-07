Sinner vince Wimbledon è la prima volta per un italiano

Jannik Sinner ha appena battuto Carlos Alcaraz, detronizzando lo spagnolo (campione nel 2023 e 2024) e prendendosi la rivincita dopo la dolorosa sconfitta al Roland Garros, non sfruttando tre match point. Trauma già cancellato, solo come i più grandi sanno fare: «Carlos, grazie per il bellissimo giocatore che sei», esordisce Sinner nel consueto discorso a caldo, dopo aver abbracciato i genitori come sempre coinvolti durante il match, ma questa volta esultanti insieme al figlio. «Abbiamo un bel rapporto, hai un grandissimo team e se continuerai così terrai tante volte tra le mani questo trofeo, già lo hai vinto due volte». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sinner vince Wimbledon, è la prima volta per un italiano

