Dazi l’Ue sospende le contromisure per negoziare con gli Usa Meloni | Italia in campo per ottenere accordo equo

Di fronte al «bullismo economico» di Donald Trump per i dazi al 30% sulle importazioni europee, l’Ue corre ai ripari ma senza chiudere la porta al dialogo. All’indomani dell’amara sorpresa annunciata dallo stesso leader Usa, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha chiarito la posizione di Bruxelles: niente reazioni immediate, piuttosto una strategia attendista che sarĂ instradata su un doppio binario. «Abbiamo elaborato un secondo elenco di possibili contromisure », ha detto von der Leyen in un punto stampa oggi 13 luglio. «Ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Questo è molto importante». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: dazi - sospende - contromisure - negoziare

Dhl sospende le spedizioni negli Stati Uniti dei pacchi di valore. “Troppa burocrazia con i dazi” - Il gruppo della logistica tedesco DHL ha annunciato la sospensione temporanea delle consegne verso gli Stati Uniti per pacchi dal valore superiore agli 800 dollari.

Canada sospende temporaneamente i dazi contro gli Stati Uniti dopo incontro a Roma - Il Canada ha temporaneamente sospeso alcuni dazi contro gli Stati Uniti dopo l'incontro a Roma tra il premier Mark Carney e il vicepresidente americano J.

Dazi: Canada sospende alcune tariffe, Cina ipotizza tasse fino al 75% su plastiche Usa e Ue - La guerra commerciale continua a scuotere i mercati internazionali. Il governo canadese deve cedere e sospendere alcune tassazioni, l'opposizione lo accusa di piegarsi alle volontà di Donald Trump e che la sospensione in alcuni settori è solo un'abolizione "mascherata" di tutti i dazi L'articolo Dazi: Canada sospende alcune tariffe, Cina ipotizza tasse fino al 75% su plastiche Usa e Ue proviene da Il Difforme.

Dazi all’Ue al 30% dal primo agosto: la lettera di Trump. Von der Leyen: “Pronte contromisure” Dazi all’Ue al 30% dal primo agosto: la lettera di Trump. Von der Leyen: “Pronte contromisure” Linea dura del presidente Usa nei confronti dell’Europa. E minaccia Vai su Facebook

La Ue sospende i contro-dazi su acciaio e alluminio dopo la lettera di Trump: Ora è il momento di trattare; Dazi al 30%, Ue valuta stretta export verso gli Usa di rottami alluminio. Dai 27 supporto a von der Leyen; Dazi, l'Ue sospende le contromisure per negoziare con gli Usa. Meloni: «Italia in campo per ottenere accordo equo.

Dazi Usa, von der Leyen: proroghiamo sospensione contromisure Ue - (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi a Bruxelles che verrà prorogata la sospensione delle contromisure Ue in risposta ai da ... Come scrive askanews.it

Trump all'Ue: "Dazi al 30%". Von der Leyen proroga sospensione delle contromisure: "Ora negoziare" - Concluso il confronto a 27 sui dazi, supporto a Von der Leyen Si è conclusa la parte della riunione degli ambasciatori dei 27 Stati Ue dedicata ai dazi Usa e alle possibili contromisure. msn.com scrive