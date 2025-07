Addio Napoli la neopromossa vuole il bomber | svolta a sorpresa

La squadra neopromossa in Serie A pensa al calciatore del Napoli per rinforzare il proprio pacchetto offensivo: si tratterebbe di un incrocio speciale col destino. Iniziano le settimane più intense di calciomercato. Le squadre iniziano a riunirsi per la preparazione della nuova stagione sportiva e ciò comporta anche la definizione delle rose che saranno quelle del prossimo campionato di Serie A. Per le neopromosse l’impegno è oneroso, poiché bisognerà essere capaci di scorgere le giuste occasioni per garantirsi calciatori che possano aiutare a sostenere l’impegno della vetrina del massimo campionato italiano di calcio. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Napoli, la neopromossa vuole il bomber: svolta a sorpresa

In questa notizia si parla di: napoli - neopromossa - addio - vuole

Altra cessione in attacco: lascia Napoli, contatti con la neopromossa in Serie A - Il calciomercato della squadra partenopea non si ferma, non solo operazioni in entratata ma anche in uscita per ottimizzare la rosa degli investimenti.

Il Cholito Simeone verso l'addio, tante le destinazioni possibili; L’addio di Josh Mayo al Napoli Basket arriva con un’impresa: 92-89 alla Virtus Bologna; Se ne va in una neopromossa: saluta il Milan.

Napoli, un esubero verso l’addio per rilanciarsi altrove: i dettagli - Un calciatore azzurro è pronto a rilanciarsi lontano da Napoli, una neopromossa lo vuole in squadra. Si legge su informazione.it

Pedullà: "Entro mercoledì il Napoli vuole chiudere due acquisti" - Il Napoli vuole accelerare, tra pochi giorni inizia il secondo ritiro precampionato targato Conte, che spera di avere a disposizione la maggior parte della rosa. Secondo msn.com