Sinner nella storiatrionfo a Wimbledon

20.35 Sinner riscrive la storia. Jannik è infatti il primo italiano a vincere il titolo sull'erba di Wimbledon.In finale battuto Carlos Alcaraz al termine di un match splendido, come sempre quando in campo ci sono i due grandi rivali. Per l'altoatesino, non ancora 24 anni, è il quarto trionfo in uno Slam. Inizio in salita per l'azzurro che cede il 1° set, ma poi accelera chiudendo in rimonta al quarto: 46 64 64 64, dopo 3 ore e 6' di gran gioco.Sinner,che veniva da 5 sconfitte di fila con Alcaraz, accorcia nei confronti diretti: è 5-8. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it