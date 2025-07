Sinner fa la storia a Wimbledon | Ho usato la sconfitta di Parigi per vincere qui

Jannik Sinner ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del tennis, conquistando il suo primo titolo a Wimbledon e diventando il primo italiano a trionfare sui prestigiosi campi in erba di Londra. In una finale epica, durata ben 3 ore e 6 minuti, Sinner ha superato il campione in carica Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Questa vittoria non solo consolida la sua posizione di fuoriclasse ma aggiunge anche il quarto Slam alla sua bacheca, dopo gli Australian Open del 2024 e 2025 e gli US Open del 2024. Un trionfo che riscatta anche la delusione del Roland Garros, dove, nonostante un vantaggio di due set a zero e tre match point annullati, aveva dovuto cedere proprio ad Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner fa la storia a Wimbledon: «Ho usato la sconfitta di Parigi per vincere qui»

In questa notizia si parla di: sinner - storia - wimbledon - usato

Francisco Cerundolo tra vittorie sul rosso, scontri 2-2 con Sinner e storia familiare nel tennis - L’argentino Francisco Cerundolo ha mostrato una notevole solidità sul rosso, vincendo il 70% dei match disputati su questa superficie.

Sinner, un altro passo nella storia: completerà un anno da numero 1 - (Adnkronos) – Un anno da numero uno. Da oggi, Jannik Sinner ha la certezza di arrivare a 52 settimane consecutive in cima al ranking Atp.

Il più grande fan di Sinner è un impostore di professione: la storia di King Ash - Nella partita del ritorno in campo di Jannik Sinner, il tennista italiano si è trovato sugli spalti un tifoso forse un po' troppo rumoroso per gli standard del tennis.

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon! Il numero 1 della classifica ATP ha sconfitto tre set a zero Novak Djokovic, sette volte vincitore del torneo. Vai su Facebook

Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: Un sogno che si avvera. Ho usato la sconfitta di Parigi per migliorare; Wimbledon: Sinner nella storia, batte Alcaraz in 4 set e trionfa sull'erba di Londra; Sinner campione a Wimbledon: “Ho usato la sconfitta di Parigi per vincere qui”.

Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: "Un sogno che si avvera. Ho usato la sconfitta di Parigi per migliorare" - Le parole dell'azzurro dopo il trionfo in finale contro Alcaraz: "Emotivamente la sconfitta di Parigi è stata dura, ma non importa come vinci o come ... Secondo eurosport.it

Wimbledon: Sinner nella storia, batte Alcaraz in 4 set e trionfa sull'erba di Londra - Jannik Sinner entra nella storia: numero uno del mondo batte in 4 set Carlos Alcaraz con il punteggio di 4- Segnala ansa.it