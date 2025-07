Wimbledon quanto incassa il vincitore | cifra record

Quanto guadagna chi vince la finale di Wimbledon? La coppa che verr√† consegnata dalla principessa Kate Middleton in persona √®¬†in argento dorato ed √® alta pi√Ļ di 45 centimetri. A questo si aggiunge un montepremi da¬†3 milioni di sterline, cio√® circa¬†3,5 milioni di euro. Una cifra record che √® cresciuta¬†del 7%¬†rispetto all'anno scorso. Non ci sono differenze di vincite, inoltre, tra il campione del singolare maschile e la vincitrice nel singolare femminile. In ogni caso, pure chi arriva secondo non pu√≤ lamentarsi dal punto¬†di vista economico: il montepremi √® di 1.520.000 sterline, che equivale a¬†circa 1,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Wimbledon, quanto incassa il vincitore: cifra record

