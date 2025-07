Sinner vince a Wimbledon | la clamorosa impresa del tennista italiano è stata omaggiata anche dalla Juve! Il messaggio social

Sinner vince a Wimbledon: non sono mancate le congratulazioni da parte della Juventus, che ha voluto dedicargli un messaggio sui social. La Juventus ha voluto omaggiare Jannik Sinner per la sua storica vittoria a Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Il giovane talento altoatesino ha fatto sognare gli italiani con una prestazione straordinaria, battendo Carlos Alcaraz, numero due del mondo, in una finale che ha fatto entrare Sinner nella storia del tennis mondiale. Sinner ha conquistato il torneo con un punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, ribaltando un inizio difficile contro Carlos Alcaraz, che sembrava in totale controllo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sinner vince a Wimbledon: la clamorosa impresa del tennista italiano è stata omaggiata anche dalla Juve! Il messaggio social

