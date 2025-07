Formazione confermata per la finale della Coppa del Mondo di club

2025-07-13 19:55:00 Ecco quanto riportato poco fa: Paris Saint-Germain e Chelsea si incontrano a New York nella finale della Coppa del Mondo del Club mentre ognuno diventerĂ i vincitori inaugurali del torneo appena ampliato. I vincitori della Champions League PSG sono i favoriti pesanti per vincere il loro quinto trofeo dell’anno civile, tra cui il Trofee Des Champions, dopo aver martellato il Real Madrid 4-0 in semifinale e precedentemente eliminato il Bayern Monaco. Il Chelsea, tuttavia, ha anche progredito attraverso i round knockout con poca difficoltĂ , anche se contro un’opposizione meno illustre, e il doppio di Joao Pedro nella loro ultima vittoria su Fluminense ha fornito un’illustrazione della minaccia aggiuntiva che offre i blues dopo il suo arrivo da Brighton e Hove Albion. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: finale - coppa - mondo - club

Finale Coppa Italia, le pagelle. Skorupski decisivo. Dominio Miranda. Freuler, che fosforo - Roma, 14 maggio 2025 – Il Bologna dopo 51 anni torna ad alzare la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma basta il gol di Ndoye all'8' del secondo tempo per decidere la finale contro il Milan.

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye - di Redazione Finale Coppa Italia, Milan Bologna finisce 1-0 per la squadra di Italiano: a decidere è un gol di Ndoye.

Finale Coppa Italia, tifosi del Milan danneggiano la Curva Sud: rovinati i seggiolini - Nella serata di ieri, mercoledì 14 maggio, è andata in scena la finale di Coppa Italia, che si è disputata allo Stadio Olimpico, con il Bologna che ha trionfato battendo 1-0 il Milan.

? La finale della Coppa del Mondo per Club ti aspetta su maxi schermo nella Sala Conferenze CEB di Bollate! ? Una serata imperdibile all'insegna del grande calcio internazionale! Domenica 13/07 – dalle ore 20:45 Sala Conferenze CEB, via V. Ve Vai su Facebook

Ottavi di finale Mondiale per Club: #RealMadridJuve il 1 luglio ore 21 ? https://ow.ly/pnaS50WhgXC Vai su X

Mondiale per club: Laura Pausini e Robbie Williams canteranno il nuovo inno Fifa prima della finale; Oggi, domenica 13 luglio, la finale del Mondiale per Club: è sfida PSG-Chelsea; Mondiale per Club, il tabellone: qualificate, calendario, partite e date.

Mondiale per club: Chelsea - Psg 0-0 DIRETTA - Bagno di folla oggi per Donald Trump, che insieme a Melania assisterà alla finale della Coppa del Mondo per Club Fifa tra Paris Saint- Secondo ansa.it

Mondiale per Club, contro il Psg il Chelsea si affida a Enzo Fernandez: il re delle finali - Il campione del mondo in carica con l'Argentina è un vero specialista delle sfide decisive ... Segnala gazzetta.it