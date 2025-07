Preghiera della sera del 13 Luglio 2025 | Resta vicino a me Signore

"Resta vicino a me, Signore". Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima TrinitĂ di concederci questa grazia. La Santissima TrinitĂ sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in GesĂą Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo.

