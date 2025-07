Sinner campione a Wimbledon | le reazioni social

Jannik Sinner è il nuovo campione di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha sconfitto Carlos Alcaraz in quattro set: 4-6 6-4 6-4 6-4 dopo tre ore di match. Ecco le reazioni sui social al trionfo del tennista azzurro, il primo a vincere a sui prati verdi londinesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner campione a Wimbledon: le reazioni social

Sinner-Alcaraz, atto secondo. Questa volta è per la gloria. Jannik Sinner vola in finale a Wimbledon dopo una prestazione straordinaria, battendo in tre set la leggenda vivente Novak Djokovic (6-3, 6-3, 6-4). Un successo che lo conferma numero 1 del mond Vai su Facebook

La prima vittoria di un tennista azzurro nel prestigioso torneo londinese ha subito generato molte reazioni, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Un'altra pagina di storia per lo ..."

