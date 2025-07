Sono stata violentata al festival raggae Indagano i carabinieri

Bologna, 13 luglio 2025 – “Sono stata violentata”. Così, una ragazza 20enne, venerdì notte, ha denunciato l’incubo in cui si era ritrovata. Una serata di festa reggae, la tredicesima edizione del Reno Splash di Marzabotto, nel parco Peppino Impastato, che si è trasformata in una notte di paura. Tanto che ora i carabinieri di Bologna hanno avviato un’ indagine per violenza sessuale, dopo che la ragazza ha raccontato di essere stata abusata. La giovane è stata trovata in difficoltà, intorno alle due di notte tra venerdì e sabato, dagli stessi organizzatori dell’evento che hanno soccorso per primi la vittima della presunta violenza e hanno avvertito sia le forze dell’ordine che il 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Sono stata violentata al festival raggae”. Indagano i carabinieri

In questa notizia si parla di: sono - stata - violentata - carabinieri

Barcelona Bridal Fashion Week: sono stata nel paradiso delle spose e vi racconto quello che ho visto - La Barcelona Bridal Fashion Week 2025 consolida la capitale della Catalogna come Paradise City della moda nuziale.

Milena Vukotic: “Non sono stata solo Pina, Fellini mi cambiò la vita. Con mio marito viviamo in due appartamenti separati uniti da un balcone” - Milano, 5 maggio 2025 - “Non mi sono mai immaginata novantenne e nemmeno adesso me ne rendo conto. Pensavo solo alle cose che speravo di fare.

Wanda Nara, nuovamente single: “Con quanti uomini sono stata? Si contano sulle dita di una mano” - Ancora una volta ad essere nel mirino del gossip è la vita sentimentale di Wanda Nara. A 38 anni, l’imprenditrice e showgirl argentina ha messo ufficialmente fine alla relazione con il rapper L-Gante, chiudendo così una parentesi sentimentale iniziata tre anni fa e già segnata da tensioni nei primi mesi del 2025.

Una vacanza con i parenti in uno dei posti più belli e romantici del mondo che si è trasformata in tragedia: una turista americana di 15 anni è stata aggredita e violentata mentre trascorreva qualche giorno di relax con i suoi genitori e un gruppo di amici di fami Vai su Facebook

Sono stata violentata: shock durante il festival in Appennino; “Sono stata violentata al festival raggae”. Indagano i carabinieri; Sono stata violentata: shock durante il festival reggae.

Sarzana, quindicenne denuncia ai carabinieri: “Sono stata violentata ... - Di fronte a medici e infermieri, ha raccontato di essere stata violentata la notte di Capodanno. Come scrive ilsecoloxix.it

“Sono stata violentata”: la confessione di una ragazza di 15 anni in comunità - Grosseto, una ragazza di 15 anni denuncia una violenza in una comunità per minori. Si legge su newsmondo.it