Leoni all’Inter l’annuncio ufficiale | Milan spiazzato

Le dichiarazioni arrivano direttamente da New York: ecco le parole che non lasciano davvero dubbi sul giocatore del Parma Le dichiarazioni arrivano direttamente da New York: ecco le parole che non lasciano davvero dubbi (LaPresse) – Calciomercato.it Javier Zanetti, presente a New York per la finale del Mondiale per Club 2025, ha parlato dell’ Inter tracciando una linea tra la stagione appena conclusa e quella che dovrĂ iniziare: “Abbiamo sentimenti contrastanti. L’eliminazione contro il Fluminense ci ha fatto male, pensavamo di poter arrivare ai quarti di finale. Ora i giocatori si stanno riposando per affrontare la prossima annata che sarĂ ancora ricca di partite”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

