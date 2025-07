Grano italiano in crisi tra importazioni e prezzi bassi

Il grano italiano si trova oggi a un bivio cruciale. Le stime di produzione per il 2025 tracciano un quadro ambivalente: se da un lato si registra un miglioramento rispetto al disastroso 2024, segnato da una siccità estrema, dall'altro le rese restano ancora lontane dalla media storica e minacciate da dinamiche economiche e climatiche sempre più sfavorevoli. A rendere ancora più precaria la situazione ci pensano prezzi al ribasso e un' invasione di grano straniero che minano la sostenibilità delle imprese agricole italiane. Produzione di grano in crescita ma ancora sotto la media in Italia. Secondo le ultime stime diffuse da Coldiretti e Consorzi Agrari d'Italia (Cai), la produzione di grano duro per la pasta in Italia nel 2025 si attesterà intorno ai 3,7 milioni di tonnellate, mentre quella del tenero dovrebbe fermarsi sotto i 2,5 milioni di tonnellate.

