Il film KPop Demon Hunters si distingue per la narrazione coinvolgente e il focus sui personaggi principali, in particolare su Rumi, interpretata da Arden Cho. La pellicola ha ricevuto ottimi riscontri grazie alla sua capacità di raccontare una storia efficace, anche se in questa prima fase non ha approfondito completamente le potenzialità dei personaggi. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il potenziale di Rumi potrebbe essere molto più vasto di quanto mostrato finora. le capacità nascoste di rumi in kpop demon hunters. una protagonista con poteri ancora inesplorati. Secondo uno dei registi del film, Maggie Kang, le capacità di Rumi sono caratterizzate da un livello di tumulto e imprevedibilità che non è stato ancora svelato completamente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Poteri misteriosi di Rumi nei KPop: l’approccio del regista spiegato come Neo in Matrix