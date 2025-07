Vincere a Wimbledon rappresenta il sogno più intimo per chiunque giochi a tennis: alzare al cielo il trofeo in uno dei templi più iconici dello sport mondiale, mettere le mani sullo Slam per eccellenza, festeggiare sulla prestigiosa erba londinese sono gesta che non hanno eguali e che verranno ricordate per sempre da chi ha avuto la bravura di arrivare a toccare il cielo con un dito dal punto di vista sportivo. Le emozioni che Jannik Sinner sta vivendo nella capitale britannica sono uniche nel loro genere anche per chi aveva già conquistato tre Slam prima di oggi (due Australian Open e uno US Open). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come funzionano i festeggiamenti di Jannik Sinner: la procedura a Wimbledon con il trofeo