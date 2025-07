Sinner il trionfo sull’erba di Wimbledon rivoluziona i confini del tennis italiano

Non è una vittoria qualsiasi. È storica. E non solo del tennis italiano, ma dello sport azzurro in generale. Quella che nessuno si sarebbe mai aspettato di vivere. Jannik Sinner è campione di Wimbledon, diventa il primo italiano a trionfare ai Championships, mette insieme il quarto titolo Slam della carriera. Sicuramente il più prestigioso e importante in assoluto. L’azzurro scrive il proprio nome sull’albo d’oro del tempio del tennis al termine dell’ennesima partita memorabile contro Carlos Alcaraz, superato con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4. Tre ore di gioco caratterizzate da spettacolo e da tantissima tensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner, il trionfo sull’erba di Wimbledon rivoluziona i confini del tennis italiano

Jannik Sinner può giocare, chi deve battere agli Internazionali di Roma. Il sorteggio e l’ipotesi del derby italiano: quando rischia di trovare Alcaraz - Torna finalmente in campo Jannik Sinner, dopo lo stop di tre mesi per il caso Clostebol. Il numero 1 del tennis mondiale, fuori dai giochi dal giorno della finale degli Australian Open, vinta contro Zverev lo scorso 26 gennaio, rientra sulla terra battuta di Roma, per gli Internazionali BNL d’Italia, al Foro Italico, al via il 7 maggio.

"Sinner? Italiano riluttante". Fango di Augias sul numero uno al mondo - Nella sua analisi del voto a Bolzano, col centrodestra favorito, il giornalista ha voluto riservare un pensiero al veleno al tennista

