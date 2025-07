Kate Middleton premia Sinner in blu royal a Wimbledon ma Charlotte sorprende con la sua manicure

Dopo aver fatto notare la sua assenza all’ultima partita di polo del marito, Kate Middleton non ha fatto mancare la sua presenza al più importante torneo di tennis: Wimbledon. La Principessa ha seguito dagli spalti sia le partite del 12 luglio 2025, che la finale del giorno seguente, in cui ha dovuto consegnare la prestigiosa coppa a Jannik Sinner, primo italiano a vincere il torneo. Ma la futura sovrana non ha preso parte all’evento sportivo da sola, con lei c’era anche il marito William d’Inghilterra, l’erede al trono George e la Principessina Charlotte. Anche se Kate Middleton è apparsa raggiante e bellissima in un abito blu royal, la piccola di casa, ancora una volta, ha saputo rubare la scena alla mamma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton premia Sinner in blu royal a Wimbledon, ma Charlotte sorprende con la sua manicure

