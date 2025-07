Nuoto paralimpico | cinque ori per la Triestina Nuoto ai campionati di Terni

Due atleti, cinque ori e una presenza dominante nella vasca da 50 metri di Terni. Alessandro Agosto e Marina Pettinella, portacolori della Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping, si sono resi protagonisti assoluti ai Campionati Italiani Assoluti Estivi FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Stadio del Nuoto: dopo le promesse il silenzio. Cinque lavoratori delle pulizie allo stremo | FOTO - Cinque lavoratori storici delle pulizie dello Stadio del Nuoto di Caserta vivono giorni di angoscia e disperazione.

Alle Cinque Terre nuoto e vela si imparano gratis, boom di iscritti a Monterosso - La Spezia, 5 lug. (askanews) – Partecipazione da record alla edizione 2025 dei corsi gratuiti di nuoto e vela offerti ogni anno da oltre 20 anni dal Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis” agli studenti delle scuole del territorio del Parco delle Cinque Terre.

La novarese Mazzini fra le prime cinque nel campionato Italiano estivo di nuoto artistico - La "sincronetta" della Libertas Nuoto Novara Maddalena Mazzini scrive una duplice pagina storica per la sua carriera e per la Libertas Nuoto Novara, riuscendo a qualificarsi per una finale e ad entrare anche in "top five" al campionato Italiano estivo di nuoto artistico, categoria Ragazze.

