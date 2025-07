Materazzi promuove Leoni | Inter è forte giovane e di personalità!

Marco Materazzi ha parlato di uno dei difensori di maggior prospettiva del calcio italiano, quel Giovanni Leoni seguito con così tanto interesse dall’Inter. Di seguito le sue parole. IL RAGIONAMENTO – Marco Materazzi ha così elogiato Giovanni Leoni, obiettivo di mercato dell’Inter, alle frequenze di Sport Mediaset: « È forte, poi se lo vogliono tutti. allora sono io che devo dare giudizi. Se tutti i grandi direttori lo vogliono, ci sarà una ragione. Si tratta di un ragazzo giovane e ha personalità , oltre ad avere già esperienza visto che ha giocato in Serie A». LA CONFERMA – A ribadire l’interesse dell’Inter per il prospetto azzurro è stato Javier Zanetti, sempre a Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Materazzi promuove Leoni: «Inter, è forte, giovane e di personalità !»

In questa notizia si parla di: materazzi - leoni - inter - forte

Leoni Inter, Materazzi approva: «È forte, ha personalità e ha già esperienza in Serie A» - di Redazione Leoni Inter, anche Marco Materazzi approva: il difensore del Parma elogiato anche dall’ex campione del mondo per qualità e maturità .

Materazzi: “Leoni? Forte, giovane e ha personalità . Tutti lo vogliono e allora…” Vai su X

C'è un po' di interismo in questa foto? Roberto Baggio, Marco Materazzi e Ronaldo Il Fenomeno: da interista, non puoi non emozionarti #Inter #Baggio #Materazzi #Ronaldo Vai su Facebook

Materazzi: “Leoni? Forte, giovane e ha personalità . Tutti lo vogliono e allora…”; Materazzi su Leoni: Davvero forte e con personalità : merita i grandi stadi; Alcaraz dopo Sinner-Djokovic: Jannik impressionante, non me l'aspettavo.

Materazzi: “Leoni? Forte, giovane e ha personalità. Tutti lo vogliono e allora…” - Marco Materazzi elogia Giovanni Leoni: queste le parole dell’ex difensore dell’Inter a Mediaset sul giocatore del Parma ... Come scrive fcinter1908.it

Materazzi punta su Leoni: "E' forte, ha la personalità per giocare nei grandi club. Ci sarà un motivo se lo vogliono tutti i migliori ds" - Prima di assistere alla finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG, Marco Materazzi si sofferma ai microfoni di Sportmediaset per parlare di Giovanni Leoni, obiettivo prioritario dell'Inter per la ... Si legge su msn.com