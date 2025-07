Incendio sterpaglie raggiunge cantina e masseria | i vigili del fuoco evitano il peggio

BRINDISI - Anche oggi, domenica 13 luglio,¬†i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, hanno lavorato ininterrottamente per spegnere incendi sparsi per tutta la provincia.¬†Attorno alle 19 sono intervenuti sulla ex statale 16 ¬†nei pressi di Tuturano¬†per domare un rogo partito da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: fuoco - vigili - incendio - sterpaglie

Perugia. Vigili del Fuoco, Francesco Pedini si congeda con onore: 35 anni di servizio e dedizione - La Direzione Centrale per le Risorse Umane annuncia oggi, 1¬į maggio 2025, il collocamento a riposo del Capo Reparto Esperto Francesco Pedini, che ha raggiunto il limite di et√†.

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Domenica 18 maggio 2025, tra le 9 e le 13, nella caserma che ospita il distaccamento, in via Torino 11, i vigili del fuoco volontari di Volpiano incontrano la cittadinanza e in particolare i bambini per un open-day aperto a tutti.

Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi: sono scivolati in un crepaccio. Salvi i due colleghi - Due vigili del fuoco del comando di Chieti sono stati trovati morti dopo essere scivolati in un crepaccio.

Incendio in corso praticamente sotto casa mia, sterpaglie a fuoco (ci credo poco si siano accese da sole) Vigili del fuoco già arrivati. ? Vai su Facebook

#Nuoro Un vasto #incendio di sterpaglie è stato contenuto grazie all'intervento coordinato di Vigili del Fuoco, polizia e Corpo Forestale Vai su X

Incendio sterpaglie raggiunge cantina e masseria: i vigili del fuoco evitano il peggio; Incendio nella notte vicino a Etnapolis: minacciata dalle fiamme anche una stazione di servizio; Incendio di sterpaglie a Fermo.

Incendio a ridosso del centro commerciale, bruciano sterpaglie - CATANIA ‚Äď Nella tarda serata di ieri, personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuto per un incendio di vegetazione e sterpaglie sviluppatosi in una vasta area incolta ... livesicilia.it scrive

Brindisi, incendio a ridosso della cantina di Tuturano: evitati danni alle strutture - Un vasto incendio di sterpaglie, alberi e masserizie si è sviluppato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 16, alle spalle della cantina di Tuturano, frazione del comune di Brindisi. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it