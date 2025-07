Dove giocare a tennis le migliori Scuole di Tennis a Treviso

Dopo la vittoria di Jannik Sinner della Coppa Davis e degli Australian Open, è scoppiata la "tennismania", con un boom di iscrizioni di ragazzi e adulti anche a Treviso, tutti desiderosi di imbracciare la racchetta. Il tennis non solo migliora la forma fisica, aumentando la forza, la velocità e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: tennis - treviso - giocare - scuole

Unvs Treviso, il socio Luca Serena 3 ori all’Itf world tennis mt700 Bari - Nell’esaltante settimana dal 21 al 27 aprile Luca Serena domina su tutti i pretendenti alla vittoria nell’Over 45.

Unvs Treviso e master dei master di tennis femminile over 50 e over 60 - Un torneo tutto al femminile all’insegna della diffusione e promozione della pratica sportiva. Un soleggiato Sabato 10 maggio accoglie il Master dei Master UNVS Tennis Femminile Over 50 e Over 60 nell’ambito del progetto “To Do Sport” in collaborazione con Sport e Salute, indetto dalla Sezione.

Treviso, i soci di Unvs Sport vanno a podio nel tennis, atletica e tiro a segno - Mentre Achille Sogliani vince il doppio Over75 ITF World Tennis Master a Napoli, Stefano Cauduro conquista lo scudetto alla 4^ edizione dei Campionati Assoluti di Tennis del Veneto e Maurizio Torresan si aggiudica l’oro Over65 alla 21^ edizione del Trofeo Veneta Nastri, Concetta Castiglia e Marco.

Uno dei protagonisti della tappa di #treviso della @bancamediolanum Padel Cup è stato @alvaromontiieel che in coppia con Flavio Abbate ha perso in finale. Le parole del giocatore spagnolo ed italiano che sogna di giocare per gli #azzurri in nazionale #pa Vai su Facebook

Giochi Lasalliani, in arrivo a Pieve del Grappa 500 giovani da Italia e Francia; Maurizio, l’altro Panatta: «A Treviso insegno tennis a 150 bambini. Sfruttiamo il boom da effetto Sinner per costruire qualcosa di grande; Adriano Panatta ai campionati nazionali di tennis per i giornalisti: «È ancora lo sport dominante, non paragon.

«Treviso diventerà la capitale del tennis» - Il Gazzettino - Adriano Panatta, leggenda vivente dello sport italiano, non perde mai il suo umorismo, la sua autoironia. ilgazzettino.it scrive

Tennis, l’Eurotennis di Treviso è la prima scuola del Veneto - Prima in Veneto, tra le migliori trenta d'Italia, la scuola dell'Eurotennis Club Treviso ha di che festeggiare in chiusura di un 2020 che ha riservato mille difficoltà anche a questa ... Come scrive tribunatreviso.gelocal.it