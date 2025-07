De Bruyne è atterrato a Napoli | lo scatto che dà inizio alla sua avventura azzurra

Kevin De Bruyne è a Napoli: la sua prima foto in cittĂ , iniziai la sua avventura azzurra. L’acquisto di Kevin De Bruyne ha, ovviamente, acceso un notevole entusiasmo fra i tifosi. L’ex centrocampista del Manchester City, dopo una carriera in cui ha vinto davvero tutto, ha deciso di sposare il progetto di Antonio Conte, aumentando esperienza e qualitĂ nel centrocampo azzurro. L’affetto dei tifosi De Bruyne ha avuto occasione di sentirlo giĂ in occasione delle visite mediche e della firma a Roma, in cui giĂ tantissimi supporters azzurri si sono radunati per vederlo sia a Fiumicino, che a Villa Stuart. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne è atterrato a Napoli: lo scatto che dĂ inizio alla sua avventura azzurra

In questa notizia si parla di: bruyne - napoli - avventura - azzurra

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero - Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

De Bruyne è da pochissimo sbarcato a Napoli: il centrocampista è atterrato in città per iniziare concretamente la sua avventura azzurra Il belga nei prossimi giorni sarà impegnato per il raduno, prima della partenza per Dimaro IG/samuelmania #Napoli # Vai su X

Ndoye-Napoli, ci siamo quasi... ma il club non si fa trovare impreparato. Secondo Il Mattino, la società azzurra continua a lavorare con determinazione per chiudere l’affare Dan Ndoye, esterno del Bologna, ritenuto ideale per il sistema di Antonio Conte. Ma Vai su Facebook

Napoli, McTominay: De Bruyne giocatore incredibile, averlo in azzurro è fantastico; Napoli, prossima settimana visite mediche per De Bruyne; Il Manchester City manda un messaggio a De Bruyne e al Napoli dopo l'annuncio: un gesto di classe.

Kevin De Bruyne sbarca a Napoli: è atteso in città nelle prossime ore (Repubblica) - Kevin De Bruyne è pronto ad iniziare la sua avventura al Napoli: sbarcherà in città nelle prossime ore, c'è grande fermento tra i tifosi ... ilnapolista.it scrive

Non solo De Bruyne, i tifosi azzurri sperano in un grande ritorno a Napoli - I tifosi azzurri, però, potrebbero gioire presto anche per un'altra notizia, ovvero il grande ritorno di Dries Mertens, che ha appena messo fine alla sua avventura al Galatasaray. Scrive msn.com