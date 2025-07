Castiglione della Pescaia | in prognosi riservata dopo l’accoltellamento durante una rissa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sabato sera, tra le 22,30 e le 23, un violento episodio ha turbato la tranquillità della movida nel porto canale di Castiglione della Pescaia. Un gruppo di circa 5–6 ragazzi, italiani e stranieri, ha dato vita a una rissa che ha coinvolto diversi giovani. In seguito alla colluttazione, un ragazzo di 18 anni, di origine straniera, è rimasto gravemente ferito da tre coltellate al fianco, alla coscia e al gluteo. Attimi di terrore nel cuore della folla: la vittima, individuata come appena maggiorenne, è stata soccorsa immediatamente dal 118 e trasferita all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice rosso, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

