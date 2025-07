Foresta di bambù gigante tra Alfonsine e Fusignano.

Ravenna, 14 luglio 2025 – Una piccola foresta di 5 ettari di bambù gigante sta sorgendo al confine tra Fusignano e Alfonsine. Non si tratta di una conseguenza del cambiamento climatico, anche se con questo ha in qualche modo a che fare, ma dell’idea innovativa della Cooperativa Agricola Braccianti di Fusignano per differenziare i propri prodotti e mantenere quella redditività che consente alla Cab di essere sempre un passo avanti, come succede ormai da 80 anni a questa parte. “Il bambù gigante ha delle proprietà molto interessanti - spiega il presidente della cooperativa, Mauro parisi -. Può essere utilizzato in molti modi, dalle costruzioni alla creazione di biomassa, dai germogli allo stoccaggio dell’anidride carbonica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

