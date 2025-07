Jannik Sinner l' intervista esclusiva al numero uno del tennis | L’amore giusto non distrae | i migliori tennisti hanno tutti moglie e figli

A noi Jannik Sinner, il primo italiano della storia ad essere arrivato in testa alla classifica Atp, ha raccontato dell’ultima volta che ha pianto, del campione che avrebbe voluto sfidare e dell’unica cosa che gli fa perdere il controllo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jannik Sinner, l'intervista esclusiva al numero uno del tennis: «L’amore giusto non distrae: i migliori tennisti hanno tutti moglie e figli»

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - intervista - esclusiva

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Il ritiro di Dimitrov e la visita al gomito in programma per domani mattina: l'intervista esclusiva di SuperTennis a Jannik #Sinner #Wimbledon Vai su X

Il ritiro di Dimitrov e la visita al gomito in programma per domani mattina: l'intervista esclusiva di SuperTennis a Jannik Sinner #Wimbledon Vai su Facebook

Palla break: intervista esclusiva a Jannik Sinner; Jannik Sinner, l'intervista esclusiva su dal 5 aprile; Sinner: Pensare di smettere? Sì, non mi sentivo a mio agio. L'intervista esclusiva al Tg1.

Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: "Un sogno che si avvera. Ho usato la sconfitta di Parigi per migliorare" - Le parole dell'azzurro dopo il trionfo in finale contro Alcaraz: "Emotivamente la sconfitta di Parigi è stata dura, ma non importa come vinci o come ... Secondo eurosport.it

Jannik Sinner si racconta su Sky Sport: intervista esclusiva - Sabato 5 aprile 2025, Sky Sport ha trasmesso un’intervista esclusiva a Jannik Sinner, primo nel ranking ATP, che per la prima volta ha parlato apertamente dopo la sospensione. Da milanosportiva.com