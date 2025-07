Il Napoli presenta il suo nuovo kit d' allenamento ispirato all' universo cyborg

A un anno dal primo annuncio ufficiale, Coca-Cola rinnova il suo ruolo di global training kit partner della Ssc Napoli fino al termine della stagione 202728. La collaborazione, avviata nel 2022 come global partner del club, porterĂ anche nelle prossime tre stagioni l’inconfondibile logo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ra di Spina presenta "Vocazioni": showcase all’Auditorium Novecento di Napoli - Ra di Spina – il progetto musicale della cantante, ricercatrice vocale e performer Laura Cuomo – torna con il suo primo album dal titolo "Vocazioni".

Al Comicon Napoli il MiC presenta le Carte Cultura: 500 euro per i nati nel 2006 - Il ministero della Cultura parteciperà alla 25ª edizione di Comicon Napoli  – Festival Internazionale della Cultura Pop, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio “La presenza del ministero alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, in coerenza con la missione istituzionale di promuovere la diffusione della cultura e favorirne l’accesso da parte delle nuove generazioni”, si sottolinea in una nota.

Biennale di Venezia, il Comune di Napoli presenta “Vela Celeste: Reimagining Home” - Il Comune di Napoli, durante la 19/a Biennale Architettura di Venezia, presenta “Vela Celeste: Reimagining Home”, un’installazione che reinterpreta la struttura di Scampia come “infrastruttura civile” in grado di raccogliere e restituire le aspirazioni dei cittadini.

