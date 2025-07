Wimbledon il trionfo di Sinner Nessun italiano era mai riuscito ad alzare la coppa

Jannik Sinner è il primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon. Batte Carlos Alcaraz giocando una partita splendida e vendica così la sconfitta del Romano Garos. Freddo, determinato, efficace in tutti i colpi e alla fine finalmente si scioglie in un grande abbraccio con tutta la sua famiglia. E’ il numero uno al mondo e lo conferma sul campo più famoso del mondo davanti ai reali d’Inghilterra e al re di Spagna. Alla fine Jannik abbraccia tutti ma il più bello è per la mamma. Ha battuto un grandissimo avversario, Carlos Alcaraz ha lottato come un leone ma stavolta non c’è stato niente da fare contro Sinner. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Wimbledon, il trionfo di Sinner. Nessun italiano era mai riuscito ad alzare la coppa

