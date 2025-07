Jannik | Vincere qui era il sogno dei sogni Parigi una dura lezione ma mi ha portato qui

Le prime parole del campione: "Sono contento di aver mantenuto i nervi saldi nell'ultimo game. Con Alcaraz c'è una bella rivalità ". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jannik: "Vincere qui era il sogno dei sogni. Parigi una dura lezione, ma mi ha portato qui"

Jannik Sinner sconfitto a Roma senza vincere un set: non succedeva dal 2023 - Per Jannik Sinner quella romana, suo malgrado, è stata una domenica particolare. La sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz agli Internazionali d’Italia ha portato con sé anche l’interruzione di quella che è una delle strisce più incredibili della storia del tennis: quella dei match consecutivi avendo vinto almeno un set.

Jannik Sinner, la "bevanda segreta" bevuta da Alcaraz per vincere - Una bevanda avrebbe permesso a Carlos Alcaraz di battere Jannik Sinner nella finale del Roland Garros.

Jannik Sinner avanza ai quarti senza vincere: drammatico ritiro per Dimitrov a Wimbledon. Il bulgaro era avanti 2-0 - Si conclude nel modo più impossibile da definire l’ottavo di finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov.

Fino a ieri sera nessuno sapeva se avrebbe messo piede in campo: dolori, fatica, critiche. Contro Dimitrov era stato irriconoscibile, un'ombra di se stesso. Molti pensavano: 'Forse non ce la fa. Forse non è pronto per questo sogno.' E invece no. Jannik è sceso

