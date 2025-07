Tennis Sinner | E’ un sogno che si avvera

Roma, 13 lug. (askanews) – “Con Carlos abbiamo un grande rapporto in campo e fuori, stiamo costruendo una rivalità incredibile e il merito è anche del suo team. Vincerà ancora tante volte questo trofeo. E’ speciale, c’è la mia famiglia e il mio team. E’ bellissimo”. Jannik Sinner parla così, sull’erba di Wimbledon, dopo aver vinto il torneo londinese. “Grazie a mio fratello – continua – perché è venuto visto che non c’era la gara di F1. Emotivamente la sconfitta di Parigi è stata dura, ma non importa come vinci o come perdi. Bisogna capire cosa non ha funzionato e lavorare lì, usare la sconfitta per migliorare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

"È un sogno che si avvera, spero di essere all'altezza. So che il compito non sarà facile, ma nella vita nulla lo è. Non servono tante parole, serve lavorare. I giocatori ci sono, bisogna solo metterli nelle condizioni migliori per esprimersi. La Nazionale ha bisogn

